Feuerwehrleute haben im münsterländischen Werne eine 115 Kilogramm schwere Sau aus einer Güllegrube geborgen. In Watthosen und mit Atemschutzmasken sind die Retter zur Tat geschritten, wie die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Das Tier war am Montag auf einer Abdeckung eingebrochen und in die Grube des Bauernhofs gestürzt.