Einen Lastwagen mit dehydrierten Hausschweinen hat die Polizei in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) am Freitagnachmittag gestoppt. Den Beamtinnen und Beamten habe sich bei der Kontrolle ein "erschütterndes Bild" gezeigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Tiere seien in einem "äußerst schlechten Gesundheitszustand",völlig dehydriert und zum Teil erheblich verletzt gewesen. Die Schweine seien stundenlang ohne jegliche Versorgung transportiert worden.