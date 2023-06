Höhenretter der Feuerwehr haben am Sonntag im Essener Stadtteil Vogelheim Mauerseglern in Not geholfen. Die Feuerwehr war von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses alarmiert worden, weil die Vögel nicht mehr zu ihren Nistplätzen konnten, nachdem eine Baufirma das Haus eingerüstet hatte, wie die Feuerwehr der Ruhrgebietsstadt am Montag mitteilte. Die Vögel hätten aufgeregt, aber erfolglos versucht, das Hindernis zu umfliegen.