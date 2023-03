Borussia Düsseldorf darf auf den Triumph in der Champions League hoffen. Die Rheinländer gewannen am Freitagabend auch ohne ihren verletzten Altstar Timo Boll das Final-Hinspiel beim Bundesligarivalen 1. FC Saarbrücken mit 3:2. Das Rückspiel findet am kommenden Montag in Düsseldorf statt.