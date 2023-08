Ein 71 Jahre alter Mann ist am Montag in Hilchenbach-Müsen (Kreis Siegen-Wittgenstein) mit mehreren Messerstichen getötet worden. In der Nähe des Tatorts in der Jakobstraße sei noch am Abend ein Tatverdächtiger festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.