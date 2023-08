Bericht: BVB mit Interesse an Augsburgs Stürmer Berisha

Kurz vor Ende der Transferperiode sucht Borussia Dortmund weiter einen Stürmer. Von einem Leipziger gibt es eine Absage, nun soll ein Nationalspieler im Fokus stehen.

Borussia Dortmund ist einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalstürmer Mergim Berisha vom FC Augsburg interessiert. Es sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben, wie der TV-Sender Sky am Montagabend meldete. Der BVB ist kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, auch weil Sébastien Haller Anfang 2024 den Afrika-Cup spielt.

"Wenn man sich unseren Kader in der Offensive anschaut, haben wir nicht viele Spieler, die über 1,80 Meter groß sind. Außerdem wissen wir, dass Sébastien Haller im Winter zum Afrika-Cup fährt", hatte Trainer Edin Terzic dazu gesagt. "Deshalb tauschen wir uns für diese Profile, die uns fehlen, aus, und schauen, ob es Möglichkeiten gibt, uns breiter aufzustellen." Der Vize-Meister hatte sich zuletzt um eine Verpflichtung von Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig bemüht, war damit aber gescheitert.

Der zweimalige Nationalspieler Berisha gilt bei den Augsburgern als Verkaufskandidat. Der 25-Jährige habe geäußert, "dass er gerne den nächsten Step gehen möchte. Und wenn es die Möglichkeit gibt, muss man gucken, weil die Clubs auch wirtschaftliche Interessen verfolgen", hatte FCA-Trainer Enrico Maaßen dazu zuletzt gesagt. Sky nannte auch Berishas Teamkollegen Ermedin Demirovic als möglichen Kandidaten für den BVB.

