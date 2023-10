Eine 67-Jährige hat in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) zwei Telefonbetrüger überführt. Das teilte die Polizei Bochum am Sonntag mit. Ein falscher Polizist habe am Donnerstag bei der Frau angerufen und sie dazu aufgefordert, ihre Wertgegenstände zum Schutz vor einem angeblichen Raub an die Polizei zu übergeben. Die 67-Jährige habe den Schwindel jedoch durchschaut.