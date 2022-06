Ein maskierter Mann hat in der Nacht zum Montag eine Tankstelle in Duisburg überfallen. Dabei habe der Unbekannte den Kassierer mit einer Machete bedroht und Geld verlangt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 41-jährige Kassierer gab ihm Bargeld. Nach dem Überfall gegen 0.50 Uhr sei der Räuber mit seiner Beute geflüchtet. Die Machete soll eine Klingenlänge von 30 bis 40 Zentimetern gehabt haben, sagte eine Polizeisprecherin.