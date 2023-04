Nachdem ein 18-Jähriger einen Unbekannten an einem Bahnsteig in Köln um Hilfe gefragt hatte, soll dieser ihn angegriffen und in den Gleisbereich geschubst haben. Bundespolizisten hatten den 18-Jährigen in der Nacht zu Freitag mit blutender Lippe am Bahnhof Messe/Deutz angetroffen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Er gab demnach an, dass er seinen Zug verpasst und deshalb einen Mann auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig gefragt habe, wann der nächste fahren würde. Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt. Der Unbekannte sei über die Gleise zu ihm herübergekommen und habe ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe der Mann ihn getreten und in den Gleisbereich geschubst. Dann sei er geflüchtet.