Ein Mann soll in einer Bar in Münster eine Transfrau transfeindlich beleidigt und ihr von hinten einen Barhocker an den Kopf geworfen haben. Die 25-Jährige sei bei dem Vorfall am frühen Mittwochmorgen eigenen Angaben zufolge gestürzt und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Aufstehen habe sie den Täter als einen ihr unbekannten Mann Anfang 30 erkannt, der sie zuvor an der Theke beleidigt habe. Die Polizei sucht nach Zeugen.