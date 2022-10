Der Düsseldorfer Verein Heinrich Heine Kreis verleiht den Klitschko-Brüdern die diesjährige Auszeichnung für Zivilcourage. "Vitali und Wladimir Klitschko zeigen ihren zivilgesellschaftlichen Einsatz in buchstäblicher Brüderlichkeit, ein couragiertes gemeinsames Handeln zur Aufrechterhaltung des täglichen Lebens der Menschen in der Ukraine, ungeachtet der Gefährdung des eigenen Lebens", begründete der Vorstand die Wahl. Die beiden ehemaligen Boxweltmeister erhalten die Ehrung am 25. Oktober in Düsseldorf.