Obwohl der Sommer reich an Regen war, gibt es für den Wald in Nordrhein-Westfalen noch keine Entwarnung. Nur noch ein Viertel der untersuchten Bäume habe dichte, gesunde Baumkronen und weise keinen Verlust von Nadeln und Blättern auf, sagte Forstministerin Silke Gorißen (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2023. Damit sind weniger Bäume als noch im Vorjahr (28 Prozent) in NRW vollständig gesund. Mehr als jeder dritte Baum (36 Prozent) weist mittlere Verluste von Nadeln und Blättern auf, bei 39 Prozent wurden starke Verluste festgestellt.