Der Kölner Energieversorgern Rheinenergie will schon bald die Wärme des Rheins nutzen, um mit einer Großwärmepumpe "grüne Wärme" für rund 30 000 Wohneinheiten zu produzieren. Rheinenergie habe in dieser Woche den Generalplanauftrag für das Projekt erteilt, das in dieser Größenordnung in Europa seines Wissens nach einmalig sei, sagte Firmenchef Andreas Feicht am Freitag in Köln.