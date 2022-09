Der Naturschutzbund hat der neuen schwarz-grünen Landesregierung Konzeptlosigkeit im Kampf gegen das Artensterben vorgeworfen. "Wir haben es mit zwei Krisen zu tun", sagte Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer am Montag in Düsseldorf - "mit der Klimakrise und der Biodiversitäts-Krise", also dem Artensterben. Beide Krisen könnten sich gegenseitig verschärfen.