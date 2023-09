Historische Röntgenbilder aus dem Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid sind für das Unesco-Weltdokumentenerbe nominiert. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission am Mittwoch in Bonn mit. Es handle sich um Aufnahmen, die Wilhelm Conrad Röntgen im Zuge seiner Forschungen angefertigt hatte - darunter Röntgenbilder seiner eigenen Hände und seines Jagdgewehrs aus den Jahren 1895/96.