Nach einem schweren Unfall im Gegenverkehr ist ein 20 Jahre alter Autofahrer in Münster ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Montag auf die Gegenspur gefahren, um zwei wartende Fahrzeuge zu überholen, wie die Polizei Münster mitteilte. Dort kollidierte sein Auto demnach mit einem entgegenkommenden Wagen, ein weiteres Auto fuhr auf. Der 20-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, wie es weiter hieß. Er starb noch an der Unfallstelle. Drei weitere Insassen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.