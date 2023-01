Ein 27-Jähriger ist in Bielefeld wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Der Mann soll demnach in der Nacht zum Samstag eine Verkehrskontrolle missachtet, daraufhin schnell beschleunigt haben und über eine rote Ampel gefahren sein. Daraufhin sei er verunfallt und aus seinem Auto geschleudert worden. Der Autofahrer, bei dem laut Polizei Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt worden sein soll, kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.