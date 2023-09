Ein Fußgänger ist in Hamm von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 29-Jährige hatte am Samstag mit seinem einjährigen Kind in einem Kinderwagen die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Ein 58 Jahre alter Autofahrer wollte gleichzeitig an einer Kreuzung nach links in die Straße einbiegen. Der Wagen erfasste den Fußgänger. Durch den Zusammenstoß erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Sein Kind und der Autofahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt.