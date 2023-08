Bei einem Unfall in Eschweiler ist eine 70 Jahre alte Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überquerte die Frau unvermittelt eine Straße in der Innenstadt. Dabei wurde sie laut Polizei von einem Auto erfasst. Anschließend sei die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittle nun den genauen Unfallhergang.