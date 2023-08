In einem Mehrfamilienhaus in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) hat es am Donnerstagmorgen gebrannt und mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Wohnung einer 73 Jahre alten Bewohnerin aus. Diese wurde bei dem Brand schwer verletzt. Insgesamt kamen zehn Menschen ins Krankenhaus. Teile des Hauses sind wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittle nun zur genauen Brandursache.