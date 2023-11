Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hagen ist eine 79 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in ein Bachbett gestürzt und anschließend gestorben. Noch ist unklar, warum die Seniorin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto durchbrach eine Brüstung und rutschte etwa zweieinhalb Meter tief eine Böschung herunter in das Bachbett. Möglicherweise sei ein akuter medizinischer Notfall der Grund für den Unfall gewesen, teilte die Polizei mit. Zeugen befreiten die Frau und konnten sie reanimieren. Wenige Stunde später starb die 79-Jährige dann aber in einer Klinik in Lüdenscheid.