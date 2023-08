Ein neun Jahre altes Kind ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Euskirchen schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Freitag plötzlich zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der 48-jährige Fahrer den Zusammenstoß zwischen seinem Wagen und dem Kind demnach nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde bei dem Unfall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Es wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Auto wurde zur weiteren Ermittlung der Unfallursache sichergestellt. Der Fahrer blieb unverletzt.