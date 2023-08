Vier Menschen sind in Krefeld nach einem Unfall aus ihrem brennenden Auto entkommen und nur leicht verletzt worden. Der Kleinwagen war laut Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten. Alle vier Insassen hätten sich selbstständig aus dem Wrack gerettet, sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Das Auto brannte aus, auch der Baum brannte ab. Warum der 20 Jahre alte Autofahrer die Kontrolle verlor und mit dem Wagen von der Straße abgekam, war zunächst unklar.