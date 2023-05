Bei einer Kollision eines Autos mit einem Baum ist am Samstag ein 83 Jahre alter Mann in Ahlen (Kreis Warendorf) gestorben. Der Rentner saß als Beifahrer im Auto einer gleichaltrigen Frau aus Gera, die den Wagen gesteuert hatte. Die Polizei vermutet, dass der alte Mann schon vor dem Unfall einen Kreislaufzusammenbruch erlitt und in dessen Folge starb. Die Fahrerin des Wagens kam bei dem Unfall mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.