Ein Autofahrer ist am Freitag von der A3 nahe Köln in einen Fluss gestürzt und gestorben. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen in Höhe des Rastplatzes Sülztal plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach die Leitplanke, fiel in den Fluss Sülz und blieb dort auf dem Dach liegen.