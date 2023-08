Ein Autofahrer ist in Köln mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 40-Jährige sei bei dem Aufprall am Dienstag in seinem Auto eingeklemmt worden und habe sich nicht selbst aus dem Wrack befreien können, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Demnach wurde der Verletzte noch in seinem Auto medizinisch erstversorgt.