Eine 75 Jahre alte Frau ist in Steinheim im Kreis Höxter von ihrem eigenen Auto überrollt worden und gestorben. Nach Polizeiangaben hatte die Frau am Donnerstagabend ihren Wagen geparkt und war ausgestiegen. Als das Auto plötzlich zurückrollte, versuchte sie demnach, es zu stoppen. Dabei wurde sie von der geöffneten Fahrertür erfasst und stürzte dabei so zu Boden, dass sie von dem Wagen überrollt wurde. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und dem Einsatz eines Notarztes sei sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Freitag mit.