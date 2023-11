Eine Fußgängerin ist in Eschweiler von einem Auto erfasst worden und gestorben. In der Nacht zu Mittwoch erlag die 85-Jährige in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 77 Jahre alter Autofahrer die Frau am Dienstag beim Überqueren einer Straße ungebremst angefahren. Zur genauen Unfallursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.