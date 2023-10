Auf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) ist ein Besucher tödlich verunglückt. Der 39-Jährige sei am Sonntagmittag aus der Attraktion "Fuzzy's Lachsaloon" aus zehn bis zwölf Metern Höhe in die Tiefe gestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Gütersloh am Sonntagnachmittag.