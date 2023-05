Ein Lastwagen mit teuren Rennautos ist auf der Autobahn 2 in Ostwestfalen verunglückt. Das Gespann war laut Polizei am frühen Montagmorgen auf dem Rückweg von der Rennstrecke in Oschersleben bei Magdeburg. In der Nähe von Rheda-Wiedenbrück sei der 62-jährige Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Lastwagen in den Graben gerutscht. Während der Fahrer nur leichte Verletzungen erlitt, wurde sein 68 Jahre alter Beifahrer durch die Windschutzscheibe geschleudert und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Wie stark die Rennautos beschädigt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sie haben einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro.