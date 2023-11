Ein Lastwagen ist im nördlichen Münsterland gegen ein Gebäude geprallt und hat ein großes Loch in die Hauswand gerissen. Der 42-jährige Fahrer habe am Mittwochmorgen in Emsdetten die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren. Er rammte zunächst ein Auto und fuhr dann gegen die Hauswand. Im Erdgeschoss des Wohnhauses klaffte ein großes Loch. Vermutlich sei das Gebäude aber nicht einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin. Schwer verletzt wurde bei dem Unfall niemand.