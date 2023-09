Nach einem spektakulären Lastwagenunfall in Bergneustadt im Bergischen Land hat ein Lastzug am Freitagmorgen an einem steilen Abhang annähernd auf dem Kopf gestanden. Das berichtete ein dpa-Fotoreporter. Der 39 Jahre alte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seiner Kabine befreit werden. Zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst keine Informationen.