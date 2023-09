Ein Mann ist mit seinem Mountainbike am Montagabend in Hagen-Lennetal von einer Brücke mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 40-Jährige im Bereich einer Gleisanlage eine abschüssige Fußgängerbrücke entlang gefahren und hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Rad verloren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin stürzte er über die Brüstung der Brücke und fiel etwa fünf bis sieben Meter auf eine Fahrbahn darunter. Er wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.