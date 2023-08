Beim Rangieren hat eine Frau in Schleiden (Kreis Euskirchen) mit ihrem Auto ihre kleine Tochter angefahren und schwer verletzt. Das fünf Jahre alte Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 24 Jahre alte Mutter ihren Wagen in die Hauszufahrt setzen wollen und dabei nach ersten Erkenntnissen das Kind übersehen. Der Vorfall geschah am Freitag. Die Frau muss sich den Angaben nach einem Strafverfahren stellen, da sie keine Fahrerlaubnis hat.