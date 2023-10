Eine Neunjährige ist in Bochum von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kind mit Inlineskates auf einem Gehweg unterwegs gewesen, als ein Wagen auf einen Parkplatz abbog, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der unbekannte Fahrer habe sich nach der Kollision am Samstag erkundet, ob es dem Mädchen gut gehe und sei anschließend weitergefahren, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen.