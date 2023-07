Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Essen ist der Autofahrer verletzt worden. Der Mann sei am Samstagnachmittag noch in seinem Fahrzeug von Rettungskräften medizinisch versorgt und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei erklärte auf dpa-Nachfrage zur Schwere der Verletzung lediglich, dass keine Lebensgefahr bestanden habe.