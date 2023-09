Bei der Kollision zweier Autos zwischen Altenberge (Kreis Steinfurt) und Havixbeck (Kreis Coesfeld) sind sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Wagen eines 42 Jahre alten und eines 61 Jahre alten Fahrers seien am Samstag in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Beide Autos wurden demnach durch die Wucht des Unfalles in Gräben geschleudert. Der 42-Jährige und ein zweiter Insasse seines Autos wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus in Münster gebracht. Der 61-Jährige und vier weitere Insassen seines Autos kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.