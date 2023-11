Ein siebenjähriges Mädchen ist im Siegener Stadtteil Eiserfeld von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste ein 67-Jähriger das Kind mit seinem Wagen, als es am Nachmittag durch den sich stauenden Gegenverkehr auf die Fahrbahn lief, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach konnte der Mann trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Siebenjährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Eiserfelder Straße sei im Bereich der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt worden.