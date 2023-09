Unbekannte haben sich mit ihrem Auto in Gelsenkirchen überschlagen und den Wagen anschließend auf Straßenbahngleisen zurückgelassen. Das Fahrzeug sei am Sonntagmorgen beim Linksabbiegen in das Gleisbett geraten und habe sich dann überschlagen, teilte die Polizei mit. Zeugenaussagen zufolge krabbelten anschließend zwei Menschen aus dem Auto, das auf dem Dach lag. Sie seien zunächst zum Kofferraum gegangen und anschließend davongelaufen. Der Wagen wurde mit einem Kran geborgen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach den Tätern.