Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. Foto

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos aus Essen mit einem Kleinlaster sind in Niedersachsen vier Menschen schwer verletzt worden. Der 24-jährige Autofahrer war mit einem neunjährigen Kind und einem 19-Jährigen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Pkw sei am Freitagnachmittag nach einer leichten Kurve auf einen Klein-Lkw geprallt, der ihm entgegenkam.

Nach dem Unfall in Lastrup wurden der Pkw-Fahrer aus Essen sowie der Neunjährige mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Der 19-Jährige und der 36 Jahre alte Fahrer des Klein-Lkw wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

