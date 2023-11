Beim Zusammenstoß zweier Autos in Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei elfjährige Kinder. Der Wagen einer 25-Jährigen stieß beim Abbiegen an einer Kreuzung am Donnerstagabend mit dem Auto einer 51-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrerinnen und auch die zwei Kinder, die mit der 51-Jährigen im Auto unterwegs waren, erlitten durch die Kollision Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden.