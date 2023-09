Eine E-Bike-Fahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Niederkrüchten (Kreis Viersen) in einer Klinik gestorben. Die 91-Jährige hatte am Samstagvormittag im Ortsteil Elmpt die Straße mit ihrem Fahrrad überquert und dabei vermutlich ein von rechts kommendes Auto übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich am Kopf verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie später starb. Der 60-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen.