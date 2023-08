Ein 16-jähriger Motocross-Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Traktor gestorben. Der Jugendliche war am Samstagabend auf einer Straße in Anröchte-Uelde im Kreis Soest mit seinem Fahrzeug unterwegs, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Er kollidierte den Angaben zufolge mit dem entgegenkommenden Traktor und starb noch an der Unfallstelle.