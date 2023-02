Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Paderborn ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, verlor der 17-Jährige auf seinem Leichtkraftrad auf einer Straße aus Richtung Mettinghausen kommend in Richtung Boke in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Verkehrsspiegels. Der junge Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.