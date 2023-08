Ein 20-jähriger Autofahrer ist in Halver (Märkischer Kreis) bei einem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Polizei in Iserlohn mitteilte, kam der junge Mann aus Schalksmühle am Mittwochabend aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte starb er noch am Unfallort.