Eine 82 Jahre alte Frau ist nach einer Kollision zweier Autos in Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) gestorben. Unklar ist laut Polizei jedoch, ob der Unfall die Ursache dafür ist. Die Frau saß am Freitag als Beifahrerin im Wagen ihres 83 Jahre alten Ehemannes, wie die Polizei am Abend mitteilte.