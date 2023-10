Ein 86-Jähriger ist in Köln von einem Pakettransporter angefahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Senior befand sich einer Polizeimeldung zufolge am Freitagnachmittag im Stadtteil Ehrenfeld an einer Kreuzung, als ein 56 Jahre alter Paketbote mit seinem Transporter rechts abbog. Dabei sei es dann zu dem Unfall gekommen. Das Unfallopfer erlag seinen schweren Verletzungen. Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten zur Ursachenklärung Spuren am Unfallort.