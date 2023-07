Nach dem Frontalzusammenstoß eines Autos mit zwei E-Bike-Fahrerinnerin ist in Wachtberg bei Bonn eine 17-Jährige gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war eine 61-jährige Autofahrerin aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und den unbefestigten Bereich neben der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf einer Kreisstraße erfasste das Auto laut Polizei die beiden entgegenkommenden E-Bikerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren.

Beide Teenager wurden dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Dort erlag die 17-Jährige ihren schweren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle kamen auch Notfallseelsorger zum Einsatz.

PM der Polizei Bonn