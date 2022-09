Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad ist eine Motorradfahrerin in Gütersloh schwer verletzt worden. Die 18-Jährige wurde am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 67-jährige Fahrer des Autos sei leicht verletzt worden. Zuvor war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Berliner Straße unterwegs, als er in die Haller Straße abbiegen wollte und dabei die entgegenkommende Motorradfahrerin anfuhr.