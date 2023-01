Ein Vierjähriger ist in Brüggen (Kreis Viersen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind habe am Samstag in einer Grundstückseinfahrt im Ortsteil Bracht mit einem Ball gespielt, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ermittler vermuten, dass der Ball auf die Straße rollte und der Junge ihm hinterherlief. Ein 19-Jähriger erfasste das Kind mit seinem Auto. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.